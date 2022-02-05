Российские журналисты провоцировали украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине: подробности скандала

Представители СМИ страны-агрессора задавали провокационные вопросы спортсменам из Украины.

На самом старте Олимпийских игр-2022 в Пекине российские пропагандисты устроили провокацию украинскому журналисту Ли Рини. Об этом сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский, обнародовав детали на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "эта выходка стала ответом на ситуацию, которая раньше возникла в микс-зоне после соревнований фигуристов".

"Так вот, ситуация, в ответ на которую, судя по всему, решили таким непутевым способом отреагировать московские медиа. Во время интервью в микс-зоне сразу после Ли задавать вопросы украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому начал россиянин. После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокативного характера: "Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?", "Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?".

А наш журналист логично спросил коллегу "Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?" Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях - вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?

Но ситуация в микс-зоне закончилась без обострений - россиянин ушел, чем, в конце концов, показал хороший пример своим землякам. Однако, как видим, не все люди этой страны так считают. Потому и получается такое позорное поведение, как на видео", - написал Гливинский.

"На видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику. На этот случай нужно обращать внимание, в частности НОК Украины. А мы, с нашей журналистской стороны, обратим на это внимание Международной Ассоциации спортивной прессыAIPS, членом которой является наш коллега", - заверил Гливинский.

Относительно провокации, устроенной московскими медиа украинскому журналисту Ли Рини Lee Reaney в столовой медиа-центра на Олимпийских Играх в Пекине. В том, что эта провокация сомнения ни одного нет, поскольку заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева, снимали ситуацию на видео раньше времени. И, как выяснилось, эта выходка стала ответом на ранее возникшую в микс-зоне ситуацию после соревнований фигуристов. На видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику. На этот случай следует обращать внимание, в том числе там на месте НОК Украины Ivan Bondarchuk. А мы, с нашей журналистской стороны, обратим на это внимание Международной Ассоциации спортивной печати AIPS, членом которой является наш коллега. Аккредитованный на Играх Ли Рини – это этнический канадец, уже 10 лет живущий в Украине и дописывающий для англоязычных украинских изданий – ранее Lviv Today, на этой Олимпиаде – Kyiv Post. Для Ли это уже четвертая Олимпиада, на которой он работает. Так вот, ситуация, в ответ на которую, судя по всему, решили таким непутевым способом отреагировать московские медиа. Во время интервью в микс-зоне сразу после Ли задавать вопросы украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому начал россиянин. После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокативного характера: «Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?», «Правда, что нельзя общаться с российскими атлетами?». А наш журналист логично спросил коллегу «Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?» Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях – вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России? Но ситуация в микс-зоне закончилась без обострений – россиянин ушел, чем, в конце концов, показал хороший пример своим землякам. Однако, как видим, не все люди этой страны так считают. Потому и получается такое позорное поведение, как на видео. Dear Gianni Merlo I должен был бы дать вашему участию в противоположном behavior of Russian journalist Guberniev na Beijing Games, который insulted Ukrainian colleague AIPS member Lee Reaney with obscene words. Относительно нашей информации, это подтверждено потому, что украинский journalist написал другой русский colleague к факту, что ты являешься украинским спортсменам политических вопросов в mixed zone, и не sports questions. Ваши коллеги являются концентрированными на исполнении олимпийцев и не имеют секса урожая, но не будут терпеть их на тревожной атмосфере до них. Опубликовано Alex Glyvynskyy Суббота, 5 февраля 2022 г.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также:

Неудачный старт: Украина не попала в топ-10 в смешанной эстафете по биатлону на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры-2022 - день 1: расписание и результаты выступлений украинцев за 5 февраля

Восьмая Олимпиада в карьере: немецкая конькобежка стала самой старшей участницей в истории зимних Игр