Российских хоккеисток заставили играть на Олимпиаде-2022 в медицинских масках: подробности громкого скандала

Канадская сборная отказывалась выходить на матч с командой ОКР, опасаясь подхватить коронавирус.

Женская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею попала в скандал на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В преддверии игры против Канады россиянки не сдали тесты на коронавирус. Поэтому канадская сборная отказывалась выходить на матч, пока соперницы не предоставят результаты тестов на COVID-19.

Игра была отложена на час. В итоге команда Канады все же согласилась выйти на лед, но при условии, что обе сборные будут играть в масках. Команда ОКР приняла предложение и два периода играла в масках.

So bizarre to see everyone on ice wearing masks in the Canada — Russia womens hockey game



Coaches, referees, players and goaltenders



(Referee pulling down mask quickly to blow whistle) #IceHockey #Can pic.twitter.com/JGY6AoT5rH — Adam Reid (@AdamReid_) February 7, 2022

Интересно, что на третий период сборная ОКР и судьи вышли без медицинских масок. В свою очередь, канадские хоккеистки продолжили играть в масках.

Матч завершился поражением российских хоккеисток со счетом 1:6.

В предыдущем матче сборная ОКР уступила команде США со счетом 0:5. Помимо ОКР, Канады и США, в группе A также выступают сборные Финляндии и Швейцарии.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российский шахматист на турнире в Нидерландах отказался играть в защитной маске и получил техническое поражение.

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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