Российских и белорусов допустили к Roland Garros, однако поставили ультиматум

Российским и белорусским игрокам разрешат играть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но пригрозили наказанием за открытую поддержку войны.
Если кто-нибудь из них сделает пропутинские заявления в СМИ, против обязательно будут применены санкции.
Об этом сообщила директор турнира Амели Моресмо.
"Это очень непросто, пожалуй, здесь нет справедливого решения. Мы придерживаемся позиции европейских правительств, которую они выразили в марте – отстранение национальных сборных России и Белоруссии".
Но речь не идет о спортсменах, если они играют четко под нейтральным флагом. Мы будем очень придирчивы к этому.
Если кто-нибудь из них сделает пропутинские заявления в СМИ, обязательно будут санкции", – цитирует Моресмо TM.
Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) исключила из своего состава федерации России и Белоруссии из-за войны, которую РФ развязала против Украины.
Читайте также:
"Больной уродец": легенда украинского тенниса разоблачил Путина в лицемерии (видео)
"Нет страха перед врагом": украинская биатлонистка защищает Украину от оккупантов
"Это не спасение, а уничтожение": украинский чемпион ММА — об ужасах войны и оккупации россиянами Ирпеня