Российских и белорусов допустили к Roland Garros, однако поставили ультиматум

Российских и белорусов допустили к Roland Garros, однако поставили ультиматум

Российским и белорусским игрокам разрешат играть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но пригрозили наказанием за открытую поддержку войны.

Если кто-нибудь из них сделает пропутинские заявления в СМИ, против обязательно будут применены санкции.

Об этом сообщила директор турнира Амели Моресмо.

"Это очень непросто, пожалуй, здесь нет справедливого решения. Мы придерживаемся позиции европейских правительств, которую они выразили в марте – отстранение национальных сборных России и Белоруссии".

Но речь не идет о спортсменах, если они играют четко под нейтральным флагом. Мы будем очень придирчивы к этому.

Если кто-нибудь из них сделает пропутинские заявления в СМИ, обязательно будут санкции", – цитирует Моресмо TM.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) исключила из своего состава федерации России и Белоруссии из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

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