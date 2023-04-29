Российских и белорусских дзюдоистов допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Соответствующее решение принял Исполнительный комитет IJF.

К соревнованиям будут допущены только те спортсмены из стран-агрессоров, которые пройдут специальную проверку, которую будет осуществлять "независимая, авторитетная компания". Одним из обязательных пунктов будет мониторинг социальных сетей российских и белорусских дзюдоистов на отсутствие пропаганды войны в Украине.

"Это решение позволяет возможность честного участия и равных шансов для всех дзюдоистов, которые шагают на пути к олимпийской мечте", – говорится в заявлении IJF.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

В свою очередь, сборным Украины официально запретили соревноваться на турнирах с участием спортсменов из стран-агрессоров.

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