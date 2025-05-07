Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе

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Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте FIE.

Первым турниром, куда будут допущены команды из государства-агрессора и его союзника, станет чемпионат Европы-2025, который продлится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.

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"Нейтральным командам, которые будут состоять из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет разрешено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы 2025 года. Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE", – говорится в заявлении организации.

Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.

Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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