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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация фехтования пошла на уступки спортсменам из государства-агрессора и его союзника.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе

© Associated Press

Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте FIE.

Первым турниром, куда будут допущены команды из государства-агрессора и его союзника, станет чемпионат Европы-2025, который продлится с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.

"Нейтральным командам, которые будут состоять из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет разрешено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы 2025 года. Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE", – говорится в заявлении организации.

Напомним, что в ноябре 2024 года президентом FIE избрали российского олигарха Алишера Усманова, который через несколько дней добровольно покинул свою должность.

Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Дата публикации
Количество просмотров
59
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