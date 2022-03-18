Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге

Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге

Очередные санкции в связи с вторжением в Украину.

Российским и белорусским легкоатлетам запретили выступать на престижных международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

Спортсмены из РФ и Беларуси отстранены от главных легкоатлетических соревнований, в том числе этапов Бриллиантовой лиги, чемпионата Европы, а также чемпионата мира в помещении.

"Бриллиантовая лига приняла такое решение вслед за множеством международных спортивных организаций и федераций, отстранивших белорусских и российских спортсменов по рекомендации МОК на фоне военной агрессии России в Украине с участием Беларуси.

Рекомендация отвечает решениям многих спортивных руководящих органов и решению, принятому советом World Athletics, и отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из России и спортсмены из Беларуси, если они будут приглашены для участия в соревнованиях", - говорится в заявлении пресс-службы Бриллиантовой лиги.

Отметим, что ранее из-за допингового отстранения российские легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в помещении начинается 18 марта. Новый сезон Бриллиантовой лиги стартует 13 мая в Дохе. Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится с 15-го по 21 августа.

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