Российских и белорусских лыжников не допустили к отбору на Олимпиаду и Паралимпиаду-2026

Российских и белорусских спортсменов не допустили к квалификации зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в лыжных видах спорта.

Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Таким образом, атлеты из государства-агрессора и его союзника не примут участие в Олимпиаде и Паралимпиаде 2026 в соревнованиях, проходящих под эгидой FIS: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл.

Отметим, что в сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе. Однако решение FIS означает, что спортсмены из России и Беларуси все равно не выступят на Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

Представители РФ и Беларуси отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Паралимпиада-2026 состоится там же с 6 по 15 марта.

Напомним, в сентябре Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России и Беларуси. Спортсменам из этих стран разрешили выступать на зимней Паралимпиаде-2026 под национальными флагами и гимнами.

Ранее сообщалось, что сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026.