Российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024

"Нейтральные" атлеты из РФ и Беларуси не будут участвовать в традиционном параде стран.

Российские и белорусские спортсмены, которые смогут в нейтральном статусе отобраться на Олимпийские игры-2024 в Париже, не примут участие в параде стран на церемонии открытия соревнований.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК)

"Индивидуальные нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций, поскольку являются индивидуальными спортсменами. Но им позволят почувствовать это событие. Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне", – сообщили в МОК.

Решение об участии "нейтральных атлетов" в церемонии закрытия Олимпиады-2024 будет принято позже.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте также:

"Циничная попытка политизировать спорт": МОК решительно осудил проведение "Игр дружбы" в России

"Не смогут изменить родине": российские боксеры отказались отбираться на Олимпиаду-2024

Несмотря на разрешение МОК: россияне не выступят на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике