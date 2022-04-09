Российских и белорусских спортсменов не допустят к престижному Бостонскому марафону

Российских и белорусских спортсменов не допустят к престижному Бостонскому марафону

Украинцам, которые вынужденно пропустят забег, компенсируют средства или дадут возможность присоединиться к соревнованиям в следующем году.

Бостонская спортивная ассоциация (BAA) объявила, что спортсменов из России и Беларуси не допустят к марафону в США, который состоится 18 апреля.

Причиной такого решения является полномасштабная война, которую Российская Федерация начала против Украины.

Участие в марафоне смогут принять участие только проживающие за рубежом россияне и белорусы без национальных флагов.

"Как и многие в мире, мы с ужасом возмущены тем, что увидели и узнали из репортажей в Украине. Мы считаем, что бег - это глобальный вид спорта, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку народу Украины", - сказал президент BAA Том Гриллк.

Также спортивная ассоциация Бостона предоставит всем украинцам, которые зарегистрированы на 126-м Бостонском марафоне и не могут участвовать в соревнованиях, компенсацию средств или возможность отложить забег на следующий год.

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