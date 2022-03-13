Российских и белорусских спортсменов официально отстранили от участия в Универсиаде-2022

Представителей страны-агрессорки продолжают выбрасывать из мирового спорта.
Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года".
Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированных на 2022 год, ранее были отменены.
Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", – говорится в сообщении.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в летней Универсиаде, которая пройдет с 26 июня по 7 июля в Чэнду.
Напомним, Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления "Челси".
Читайте также:
Усик — оккупантам: Вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками и при этом врете цинично, что это какая-то "спецоперация"
"Эвертон" запустил масштабную акцию в поддержку Украины: клуб Миколенко уже пожертвовал 250 тысяч фунтов
Испанский стыд: один из лучших тренеров мира посочувствовал российским спортсменам, отстраненным от соревнований.