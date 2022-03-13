Российских и белорусских спортсменов официально отстранили от участия в Универсиаде-2022

Российских и белорусских спортсменов официально отстранили от участия в Универсиаде-2022

Представителей страны-агрессорки продолжают выбрасывать из мирового спорта.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года".

Два студенческих чемпионата мира FISU в России и чемпионат мира FISU среди студентов в Беларуси, запланированных на 2022 год, ранее были отменены.

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", – говорится в сообщении.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не примут участие в летней Универсиаде, которая пройдет с 26 июня по 7 июля в Чэнду.

Напомним, Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления "Челси".

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