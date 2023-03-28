Российских и белорусских спортсменов официально вернули к международным соревнованиям: МОК назвал условия

Вопрос участия спортсменов стран-агрессоров в Олимпиаде-2024 не рассматривался.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить атлетам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям.

Об этом сообщил президент МОК Томас Бах по итогам заседания Исполкома организации в швейцарской Лозанне.

Спортсменов стран-агрессоров допустили к соревнованиям в нейтральном статусе, а также с рядом ограничений.

1. Спортсмены из России и Беларуси имеют право соревноваться только как нейтральные атлеты.

2. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта.

3. Спортсмены и персонал, активно поддерживающие войну, не могут соревноваться.

4. Спортсмены, имеющие контракт с российской и белорусской армиями, не могут соревноваться.

5. Другие нейтральные атлеты, которым разрешено соревноваться, должны отвечать всем требованиям, включая антидопинговые правила.

6. Санкции против России и Беларуси остаются в силе, как и запрет на проведение соревнований в странах-агрессорах.

7. Запрещено использование какой-либо символики РФ и Беларуси на любых мероприятиях, в том числе на трибунах.

8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) России и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Отметим, что решение МОК является лишь рекомендацией. Окончательно решать, допускать ли россиян и белорусов к соревнованиям, будут международные федерации по отдельным видам спорта.

Кроме того, Бах сообщил, что вопрос участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже не рассматривался.

Ранее сообщалось. что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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