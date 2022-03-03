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Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине

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Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине

Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских играх в Пекине. Об этом говорится на официальном сайте Игр.

«В последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Они сказали, что если мы не просмотрим наше решение, оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. Учитывая вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси», – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9 000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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