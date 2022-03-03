Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в зимних паралимпийских Играх в Пекине

Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних паралимпийских играх в Пекине. Об этом говорится на официальном сайте Игр.

«В последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами. Они сказали, что если мы не просмотрим наше решение, оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. Учитывая вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси», – заявил глава МПК Эндрю Парсонс.