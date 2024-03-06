Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде и Паралимпиаде в нейтральном статусе

Спортсмены из государств-агрессоров смогут выступить на теннисных турнирах в Париже.

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте ITF.

Отмечается, что разрешение соревноваться на Олимпиаде и Паралимпиаде получат теннисисты, которые будут отвечать условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.

"Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в соответствующем Регламенте ITF.

Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций по индивидуальным соревнованиям и спортсменам, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также отвечает действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", – сообщила организация.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры во французской столице будут продолжаться с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Международный паралимпийский комитет (МПК) также допустил российских и белорусских спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

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