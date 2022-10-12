Российских и белорусских теннисистов допустят к Australian Open-2023: есть важное условие

Турнир состоится с 16-го по 29 января 2023 года.

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Australian Open 2023 года, несмотря на жестокую полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести против Украины.

Об этом сообщил руководитель Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли.

По его словам, представители стран-агрессоров получат возможность сыграть на турнире Большого шлема в нейтральном статусе.

"Российские и белорусские игроки будут допущены к участию в Australian Open, но только без флага и гимна. Они не смогут участвовать в мероприятиях с национальной символикой и вынуждены будут выступать как нейтральные спортсмены", - заявил Тайли в комментарии Reuters.

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После полномасштабного вторжения России на украинские территории только один из турниров Grand Slam - Wimbledon - запретил российским и белорусским теннисистам выступить на соревнованиях.

В ответ на это решение международные теннисные организации - ATP, WTA и ITF - лишили Wimbledon-2022 рейтинговых очков и оштрафовали организаторов мэйджора.

Другие же турниры Большого шлема - Roland Garros и US Open - разрешили теннисистам стран-агрессоров выступить под нейтральным флагом. Это вызвало мощную волну возмущения среди мирового сообщества. В частности, попустительство РФ и Беларуси раскритиковала звезда украинского тенниса Элина Свитолина.

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