Российским и белорусским хоккеистам официально запретили играть в чемпионате Украины

Федерация хоккея Украины запретила участвовать в чемпионате Украины игрокам из стран-агрессоров.
Россияне и белорусы отныне не смогут играть в чемпионате Украины по хоккею. Решение о недопуске игроков стран-агрессоров к выступлениям в национальном первенстве приняла Федерация хоккея Украины.
Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.
"Таким образом, ФХУ первой среди спортивных национальных федераций Украины утвердила пункт о недопуске россиян и белорусов к внутренним соревнованиям официально", - отметили в федерации.
Также во время заседания Совета Федерации хоккея Украины обсуждали вопросы привлечения в национальные команды игроков, выступавших на территории России и Беларуси. Было определено, что в сборные будут вызывать только тех игроков, которые сразу после полномасштабного вторжения покинули РФ и подтвердили свою гражданскую позицию.
Хоккеисты, выразившие антиукраинскую позицию, или переехавшие в Россию или Беларусь после 24 февраля 2022 года для выступлений в составе местных команд, не будут допущены к игре за украинские клубы или сборные.
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