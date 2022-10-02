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Российским и белорусским хоккеистам официально запретили играть в чемпионате Украины

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Российским и белорусским хоккеистам официально запретили играть в чемпионате Украины

Фото: Associated Press

Федерация хоккея Украины запретила участвовать в чемпионате Украины игрокам из стран-агрессоров.

Россияне и белорусы отныне не смогут играть в чемпионате Украины по хоккею. Решение о недопуске игроков стран-агрессоров к выступлениям в национальном первенстве приняла Федерация хоккея Украины.

Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

"Таким образом, ФХУ первой среди спортивных национальных федераций Украины утвердила пункт о недопуске россиян и белорусов к внутренним соревнованиям официально", - отметили в федерации.

Также во время заседания Совета Федерации хоккея Украины обсуждали вопросы привлечения в национальные команды игроков, выступавших на территории России и Беларуси. Было определено, что в сборные будут вызывать только тех игроков, которые сразу после полномасштабного вторжения покинули РФ и подтвердили свою гражданскую позицию.

Хоккеисты, выразившие антиукраинскую позицию, или переехавшие в Россию или Беларусь после 24 февраля 2022 года для выступлений в составе местных команд, не будут допущены к игре за украинские клубы или сборные.

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