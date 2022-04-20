Российским и белорусским теннисистам официально запретили выступить на Wimbledon-2022

Организаторы турнира поддержали украинцев, которые пострадали от вооруженной агрессии РФ.

Организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

"От имени Всеанглийского клуба и Комитета по руководству Чемпионата мы хотим выразить нашу постоянную поддержку всем, кто пострадал от конфликта в Украине в эти трудные времена.

Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и общественностью Великобритании как британского спортивного заведения. Мы также учли указания правительства Великобритании относительно спортивных организаций и мероприятий.

В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии для российского режима было бы неприемлемо получать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в Wimbledon. Поэтому мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки от российских и белорусских игроков на турнир в 2022 году", - говорится в заявлении организаторов.

Таким образом, Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, который запретил россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Wimbledon-2022 должен состояться с 27 июня по 10 июля в лондонском пригороде Уимблдон.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине.

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