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Российский биатлонист комически потерял медаль в гонке Кубка мира (видео)

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Российский биатлонист комически потерял медаль в гонке Кубка мира (видео)

Associated Press

Спортсмен запутался в схеме трассы.

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов курьезно упустил возможность взойти на подиум на старте первого этапа Кубка мира.

Латипов с одной минутой штрафа в конце 20-километровой гонки шел на бронзу, однако в решающий момент пропустил поворот и вместо финишного коридора поехал на еще один круг.

Впоследствии спортсмен осознал свою ошибку, но те 30-40 секунд и стоили ему медали. В итоге он занял седьмое место.

Сам Латыпов прокомментировал свое фиаско.

"Ну ошибка моя реально. Очень сильно отработал вторую часть дистанции, садился усталый, глаза со спуска все красные, плохо видно. Голову опустил вниз, траекторию неправильную выбрал. Автоматически, как ехал на рубеж, так и заехал", – сказал он в эфире телеканала Матч ТВ.

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