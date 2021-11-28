Российский биатлонист комически потерял медаль в гонке Кубка мира (видео)

Спортсмен запутался в схеме трассы.

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов курьезно упустил возможность взойти на подиум на старте первого этапа Кубка мира.

Латипов с одной минутой штрафа в конце 20-километровой гонки шел на бронзу, однако в решающий момент пропустил поворот и вместо финишного коридора поехал на еще один круг.

Впоследствии спортсмен осознал свою ошибку, но те 30-40 секунд и стоили ему медали. В итоге он занял седьмое место.

Главный фейл выходных в биатлоне



Эдуард Латыпов выбрал неверный поворот перед финишем, потерял 30 секунд, что, возможно, и стоило ему медали индивидуальной гонки. pic.twitter.com/BCbCMzwuz6 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 27, 2021

Сам Латыпов прокомментировал свое фиаско.

"Ну ошибка моя реально. Очень сильно отработал вторую часть дистанции, садился усталый, глаза со спуска все красные, плохо видно. Голову опустил вниз, траекторию неправильную выбрал. Автоматически, как ехал на рубеж, так и заехал", – сказал он в эфире телеканала Матч ТВ.

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