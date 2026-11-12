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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Российский боец с группой мужчин подло напал в отеле на грузинского экс-чемпиона UFC

Усман Нурмагомедов вместе с группой других мужчин со спины напал на Мераба Двалишвили и его товарища в холле отеля в Абу-Даби.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили / © Associated Press

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов с группой мужчин подло напал на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили в отеле Абу-Даби.

Инцидент произошел 11 ноября во время подготовки 35-летнего грузина к выступлению на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF).

Двалишвили находился в холле отеля и давал интервью организаторам соревнований, когда к нему со спины подошел Нурмагомедов вместе с другими мужчинами. Они целой компанией напали на грузинского бойца и его приятеля, который был рядом.

Момент нападения попал на камеру и разлетелся соцсетями.

Позже Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом в Instagram.

"Какой коварный прием, ребята. Нас было всего двое, я и мой друг приехали сюда, в Абу-Даби, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались, как змеи, сзади. Что вы за бойцы такие? Какой мужчина так делает, брат?

Если хочешь поговорить о бое, давай сделаем это по-настоящему. Вы на нас напали, когда нас было всего двое. И, типа, вы, ребята, были готовы, брат. Что за хрень?

Мы кровоточим, мы сражаемся, мы воюем. А вы, ребята, просто коварные типы, брат. Вы, ребята, не настоящие мужчины. Это показывает ваш характер, показывает, что вы не настоящие мужчины. Что за хрень, ребята?", — сказал Двалишвили.

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Илия Топурия заявил, что Усмана Нурмагомедова задержали в Саудовской Аравии после нападения на Двалишвили.

"Как сообщается, Усмана задержали вместе с теми трусами, которые были с ним. И это те же люди, которые решаются поучать о смирении и уважении? Какой позор. Стая абсолютных трусов. Я всегда считал вас стаей посредственных людей. Теперь вы развеяли все мои сомнения.

Честь, уважение и смирение — это не слова, которыми вы проповедуете. Это ценности, по которым вы живете. А вы не продемонстрировали ни одну из них", — написал Топурия в соцсети Х.

В январе 2025 года Двалишвили встретился с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 и победил единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс в легчайшем весе. После этого отношения между грузинским спортсменом и представителями семьи Нурмагомедовых оставались напряженными.

Несмотря на инцидент, Мераб сообщил, что чувствует себя нормально и случившееся не должно помешать его следующему выступлению. На 14 ноября у него запланирован борцовский поединок с бывшим бойцом UFC Марлоном Мораэсом на турнире RAF в Абу-Даби.

Напомним, что Двалишвили неоднократно публично поддерживал Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

В частности, после победы над россиянином Петром Яном на UFC Fight Night 221 грузинский боец в октагоне выступил с мощной речью, в которой призвал остановить войну РФ против Украины.

"Благодарю всех грузин, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильные. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. ! Я против войны", — заявил Двалишвили.

Перед поединком Мераб высказался о причинах вражды с российским соперником.

"У меня есть много причин для вражды с Яном. Во-первых, этот поединок — не просто бой. Для меня это личное. Он из России, я из Грузии. Все мы знаем, что россияне делают сейчас в Украине и что они сделали в Грузии. Россия — не демократическое государство. Я знаю, что хочу победить ради моего народа. Меня очень сильно поддерживают в моей стране и Украине", — сказал Двалишвили.

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов проведет мегафайт против звезды UFC.

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