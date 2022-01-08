Российский боксер умер в результате тяжелого нокаута: видео рокового удара

Спортсмен из Новосибирска не пришел в сознание в больнице.

Российский боксер Арест Саакян скончался после глубокого нокаута в бою против своего соотечественника Игоря Семернина, который состоялся 26 декабря в Тольятти.

В восьмом раунде Семернин мощно поразил Саакяна серией ударов возле канатов, после того тот свалился на канвас. Прямо с ринга пострадавшего забрали в больницу и установили неутешительный диагноз - отек головного мозга.

Почти две недели Саакян находился в коме. 7 января сестра боксера Светлана сообщила в соцсетях о смерти Ареста - спортсмен так и не пришел в сознание.

Видео смертельного нокаута (не для слабонервных - прим.)

Читайте также :

Умер уникальный олимпийский чемпион по легкой атлетике

Умер экс-футболист сборной Ганы и обладатель Кубка УЕФА в составе нидерландского гранда

Потерял сознание на тренировке: юный хорватский футболист скончался после сердечного приступа