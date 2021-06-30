Российский фанат с триколором пришел на матч Украины и поплатился за провокацию: что с ним сделали

Российский фанат с триколором пришел на матч Украины и поплатился за провокацию: что с ним сделали

Разорванная футболка и подбитая челюсть - неутешительный конец истории для болельщика из РФ.

Поучительный инцидент произошел во время победного матча сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020, который состоялся 29 июня во шотландском Глазго.

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Перед поединком на трибунах стадиона "Хэмпден Парк" был замечен фанат с российским флагом в шапке-ушанке с эмблемой СССР. Он обнимался с болельщиком сборной Украины. Российские СМИ не могли не воспользоваться этим кадром, чтобы снова "покричать" о "дружбе" и "братских народах".

Associated Press

Однако, пребывание на одной трибуне с украинцами обернулось для россиянина фатально. В соцсетях появилось другое фото, где российский фанат-провокатор уже в порванной футболке держится за челюсть. Триколор также куда-то бесследно исчез.

В комментариях предполагают, какой была судьба болельщика из РФ: "Морду, пожалуй, побили сильно", "Гостья из-за поребрика мы очень приветливо встретили ", "Вижу за "хобот" держится", - написали пользователи Facebook.

Пропаганда страны-агрессора успела разогнать первое фото. Но промолчала, чем эта история завершилася.♂️ PS A вам тоже интересно, куда делась тряпка с его плеч? Опубликовано UkrBall Вторник, 29 июнь 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что фанат выскочил на поле, чтобы отпраздновать со сборной Украины исторический выход в четвертьфинал Чемпионата Европы.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина —-Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Новости Украины: футбольная сборная впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы

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