"Российский флаг весь в крови": украинские спортсмены – о допуске атлетов из РФ к ОИ-2024

Известные украинские спортсмены высказались по поводу скандального решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко

"МОК принял решение, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпийских играх в Париже под "нейтральным" флагом. Этот ложный нейтралитет служит для прикрытия военных преступлений. Российский флаг не белый, он весь в крови. Это решение запятнало олимпийский дух", – написал Кличко-младший в Twitter.

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова

"Понимаю, что все шло к этому, но до последнего надеялась, что какие-то остатки здравого смысла МОК имеет. Для меня россияне без национальной формы, все равно россияне, и даже если они не использованы в пропаганде, то после возвращения – будут. Мы уже тысячу раз об этом говорили, что наши атлеты гибнут, теряют родных, дома, спортивные базы, а они лишены только международных стартов.

Со своей стороны, я сделала все, что могла, чтобы этого допуска не произошло. На всех возможных встречах с Бахом (президент МОК – прим.) выражала и отстаивала нашу позицию. И не прекращаю борьбу сейчас. Хотя чувство несправедливости накрывает.

Я горжусь нашим президентом Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяном Коу, который имеет твердую позицию и не допускает россиян и белорусов к соревнованиям. Хотелось бы, чтобы все обладали такой силой и смелостью", – сказала Рыжикова в комментарии Tribuna.com.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк

"Я с самого начала, следя за тенденцией и шагами, которые делает МОК, сразу говорил, что они сейчас будут делать все, чтобы их допустить. Для меня это не стало большим сюрпризом. МОК абсолютно в своей манере все подготовил и сделал, как хотел еще давно. И его предыдущие шаги только это подтверждали.

Мы сейчас с ними – с нейтральным статусом, хотя я считаю, что он абсолютно фейковый – соревнуемся. В греко-римской борьбе они есть, нашим борцам приходится выходить против россиян и белорусов, чтобы получить лицензию на Олимпиаду, не давать возможности просто проходить нас, без борьбы отбираться.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный после объявления МОК предоставит новые рекомендации, как мы должны вести себя. Я помню слова Вадима Гутцайта, который говорил, что мы должны бойкотировать Олимпиаду в случае допуска спортсменов России и Беларуси. Я думаю, что он изменил свою точку зрения.

Есть новое толкование от Минмолодежспорта, что мы участвуем в отборочных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, где россияне присутствуют под нейтральным флагом. Что касается Олимпиады, думаю, будет отдельное решение, и мы узнаем его позже", – сказал Беленюк в интервью Суспильне Спорт.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

"Я действительно не понимаю, почему МОК ведет себя так, будто он слеп или что-то вроде этого. Я полностью согласен, если они конкурируют, но не согласен, если они используют свои достижения и свое участие в российской пропаганде. Потому что, если они это будут делать, у нас будет больше жертв в этой войне.

Фактически МОК говорит, что это нормально, если международный спорт будет использоваться в российской пропаганде. Вот что я сейчас ощущаю. Представим, что я немецкий или австрийский спортсмен, я соревнуюсь и выиграл медаль, а россиянин стал вторым. МОК делает фото, а затем российская пропаганда использует это фото в какой-нибудь рекламе. Я не хочу, чтобы меня использовали в российской пропаганде. МОК должен гарантировать мне это, потому что сейчас так работает", – приводит слова Гераскевича издание Reuters.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко

"Абсолютно позорное решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Позор вам. Пора бойкотировать Олимпиаду", – написал Левченко в Twitter.

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8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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