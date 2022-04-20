Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины: ему быстро отомстила карма (видео)

Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины: ему быстро отомстила карма (видео)

Владислав Левин опозорился во время матча чемпионата Чехии.

Российский полузащитник футбольного клуба "Словацко" Владислав Левин отказался принять участие в акции в поддержку Украины, которая борется с военной агрессией России.

Перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии против "Спарты" игроки обеих команд выстроились в центральном круге и стоя аплодировали в знак солидарности с украинским народом.

Однако Левин стал единственным футболистом, отказавшимся это делать. Россиянин демонстративно спрятал руки за спину, пока весь стадион аплодисментами поддерживал Украину.

Матч чемпионата Чехии между «Спартой» и «Словацком» начался с аплодисментов в честь погибших в Украине



Не аплодировал только один из 22-х игроков. Его зовут Владислав Левин (№8).



Угадаете из какой он страны? pic.twitter.com/Odlmn2mO30 — Шико (@Garik_Youmar) 19 апреля 2022

Отметим, что судьба быстро наказала 27-летнего россиянина за его поступок. В конце первого тайма, при счете 1:1, он поскользнулся в собственной штрафной, позволив сопернику забить легкий гол.

После перерыва тренер "Словацко" заменил Левина, а "Спарта" укрепила свое преимущество и выиграла матч со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что российским и белорусским теннисистам официально запретили выступить на Wimbledon-2022.

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