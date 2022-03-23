Российский гимнаст вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью: его высмеяли в Сети

Российский гимнаст вышел на путинский митинг в "Лужниках" с чужой медалью: его высмеяли в Сети

На куртке у 20-летнего спортсмена снова был символ оккупантов - буква "Z".

Российский гимнаст Иван Куляк, которому грозит дисквалификация из-за своего появления с символом оккупантов "Z" во время церемонии награждения на турнире в Катаре, в очередной раз опозорился.

18 марта спортсмен участвовал в пропагандистском концерте-митинге, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, а также в поддержку войны РФ против Украины. На московском стадионе "Лужники" 20-летний гимнаст появился с олимпийской золотой медалью Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Примечательно, что Куляк надел на себя чужую медаль. В 2016 году Ивану было 14 лет и он не выступал на Олимпиаде, однако это не помешало спортсмену красоваться с чужой наградой перед публикой.

Отметим, что на куртке у Куляка, как и у других спортсменов-участников митинга, была размещена буква "Z" - один из символов нападения РФ на Украину. Именно ею российские оккупанты обозначают свои танки и другую военную технику.

В соцсетях известные спортсмены, тренеры и болельщики высмеяли унизительный поступок российского гимнаста, "присвоившего" себе чужую олимпийскую награду.

Казус с Куляком прокомментировал олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев.

"Любой профессиональный спортсмен никогда не наденет чужие медали, для кого-то это суеверия, кому-то совесть не позволит. Но здесь совсем другая история. Подскажите, пожалуйста, этот парень на каком снаряде выиграл медаль? Я, пожалуй, очень занят был и не помню его", - написал украинский спортсмен у себя в Instagram.

Свою оценку россиянину также дал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

"На первом фото видно Ивана, тот самый парень из второго фото. На шее у него медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Интересно, что тогда Ивану было 14 лет, и он не выступал на Олимпиаде. Наверное, брать чужие вещи для них - это нормально.

О каких олимпийских ценностях может идти речь? Таких спортсменов нужно навсегда выгонять из международной арены. Фото из концерта на "Лужниках", организованном в поддержку войны и убийства украинцев", - написал Гераскевич у себя в Twitter.

В первое время вы можете оценить Ивана, самого ребята от второй фотографии. На некотором времени, который является медалью от Olympics Rio 2016, заинтересованным фактом, что Иван был в 14 годах и был поставлен в ОГ, идеально принимая других людей, которые являются определенными для них. pic.twitter.com/7fwxParQ8V -- Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) 23 марта 2022

Ирина Надюк, тренер украинского гимнаста Ильи Ковтуна, многократного победителя и призера международных соревнований, также высказалась о поступке Куляка.

"Просто нет слов, как им можно что-то донести или доказать. Если нет ума, то в магазине его не приобрести. Все это и есть очередное подтверждение тому, что российский народ - только тупые рабы со стадным инстинктом: сказали рыть - роют вместе, сказали лают - лают метко один вперед другого, а для чего и зачем даже и не задумываются.

Тупой народ с достойным именно для них "лидером". Удачи вам в вашем болоте, а к нам не двигайтесь со своим пагубным уставом, свою гниль и тупинизм, безнадежность оставляйте себе. Едва не забыла, одевайте чужие чины и выдавайте их за собственные, как все это вам типично, жуйте сами свою желчь. Удачи вам на дне ада с вашим страхом иметь мозги и пользоваться ими по назначению", - написала Надюк на своей странице в Facebook.

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