Никудышний актер: российский гонщик наигранно оправдался за нацистский жест на ЧЕ по картингу (видео)

Артем Северюхин в позорном стиле извинился за свой нелепый поступок.

15-летний российский гонщик Артем Северюхин, продемонстрировавший нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу, признал свою вину.

Северюхин извинился перед своей командой, другими спортсменами, зрителями и болельщиками. Россиянин попытался жалко оправдаться, что на самом деле его жест не был нацистским. По его словам, он просто "бил себя в грудь там, где расположено сердце, чтобы выразить благодарность, как это принято в Италии".

Несложно догадаться, что спортсмен откровенно "играет на камеру", а его извинения неискренние. Очевидно, что гонщик читает заранее написанный ему текст, однако другого не стоило и ожидать.

"Я хочу извиниться перед всеми за то, что произошло вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества.

Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в области сердца, выражая благодарность. Я только хотел изобразить этот жест. Как случилось все остальное, я объяснить не могу.

Я знаю, что виноват, знаю, что глуп и готов понести наказание. Прошу меня понять, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания обидеть зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста", - сказал Северюхин.

Ранее сообщалось, что российский автогонщик уже поплатился за свою выходку. Команда Ward Racing, которую Северюхин представлял на турнире, немедленно разорвала с ним контракт.

А Международная автомобильная федерация начала расследование по делу россиянина.

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