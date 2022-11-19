Российский хоккеист стукнул арбитра клюшкой и добивал ногами (видео)

В Москве во время хоккейного матча один из игроков чуть не убил судью за то, что тот назначил ему 2-минутный штраф.

В столице России в ледовом дворце "Чкалов Арена" во время матча любительской лиги "Трудовые Резервы" хоккеист московской команды "Леопарды" с помощью клюшки и конька отомстил арбитру за удаление с площадки.

Видео с фрагментом этого матча, который транслировался по российскому телевидению, публикуют в Telegram-каналах.

Инцидент произошел на 10-й минуте второго периода при счете 5:3 в пользу соперника московской команды. Арбитр назначил 43-летнему "леопарду" Утенкову 2-минутный штраф.

Защитник москвичей вместо того, чтобы отправиться на скамью штрафников, подкатился к судье, огрел его по голове клюшкой, а затем добил лежащего ногой.

Игроки команды соперника оттащили Утенкова от арбитра, который, прикрыв голову, лежал на льду. Пострадавшему еще долгое время оказывали медицинскую помощь.

Что характерно, матч сразу не остановили. Команды доиграли второй период, а только после перерыва московским "Леопардам" из-за изуверского поступка их игрока было присуждено техническое поражение.

Напомним, ранее во время детского хоккейного турнира в российском Екатеринбурге юный вратарь одной из команд избил рефери.

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