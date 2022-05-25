Российский комментатор заявил, что РФ превращается в фашистское государство

Известный комментатор из России Александр Шмурнов осудил россиян, продолжающих утверждать, что их голос ничего не решает.

Более десяти лет режим Путина фальсифицирует президентские и парламентские выборы, а народ продолжает молчать.

Об этом Шмурнов заявил в эфире YouTube-канала "Андронов vs Шмурнов".

"С 2011 года, а то и раньше, нас обворовывали. Я хочу спросить: где вы были 11 лет? Нас обворовывают. Постоянно. Фальсифицируют выборы, убивают людей, сажают, травят... А главное – Дума продолжает принтером печатать законы, которые закрывают и превращают страну в фашистскую. Все. Точка. Это мой вывод о том, что происходит", – сказал Шмурнов.

Напомним, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко акцентировал внимание на том, с какими последствиями столкнулась РФ, когда решила совершить полномасштабное вторжение в Украину.

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