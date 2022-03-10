Российский миллиардер Абрамович попал под санкции британского правительства: какие последствия будут для "Челси"

Российский миллиардер Абрамович попал под санкции британского правительства: какие последствия будут для "Челси"

Теперь олиграх не сможет продать лондонский клуб.

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких российских миллиардеров. В этом списке в частности оказался владелец "Челси" Роман Абрамович.

Из-за военного вторжения России в Украину все активы Абрамовича "заморозили". Теперь олиграх лишен возможности продать лондонский клуб, что пытался сделать ранее. Кроме того, российскому бизнесмену запретили въезд в страну.

"Эти санкции являются еще одним шагом в непреклонной поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем безжалостны в преследовании тех, кто способствует убийству гражданских людей, разрушению больниц и нелегальной оккупации независимых союзников", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Попадание Абрамовича в санкционный список будет иметь серьезные последствия для "Челси":

клуб нельзя продать;

клуб не может продавать билеты на матчи;

клубные магазины будут закрыты;

клуб не может вести трансферную деятельность;

клубу запрещается подписывать новые и продлевать действующие контракты с игроками и персоналом.

Однако, как сообщила министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, "Челси" получит "специальную лицензию", которая позволит "синим" доиграть сезон, выплачивать зарплату сотрудникам и пускать на матчи зрителей с абонементами. В то же время, продажа новых билетов запрещена.

"Я знаю, что это приносит некую неопределенность, но правительство будет работать с лигой и клубами, чтобы продолжать играть в футбол, обеспечивая при этом назначенные санкции. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой наших общин. Мы стремимся их защитить", - цитирует Доррис The Athletic.

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