"Российский народ слеп и зомбирован": украинский гимнаст прокомментировал вторжение РФ

Илья Ковтун призвал россиян пойти против своего президента и помочь остановить войну.

Украинский гимнаст Илья Ковтун поделился своим мнением о полномасштабном вторжении России на территорию Украины. 18-летний спортсмен призвал российский народ свергнуть путинский режим и остановить войну.

"Наверное, это было одно из самых ужасных и худших состояний за всю мою жизнь. В голове сразу много мыслей о том, что сделал так или наоборот, начинаешь менять ценности и всем сердцем желаешь встретить и обнять близких. Одно время было очень много тревоги, что впоследствии усилилась гневом из-за слепых людей, которые, как зомби, идут на наши земли и на наших людей, было слишком сложно собраться и достойно отсоревноваться.

Российский народ слеп и зомбирован, и именно мы сейчас даем им возможность стать свободными и вырваться из рук тирана. Но они не умеют думать и анализировать, а также они очень боятся. Я человечно отношусь ко всем - так меня воспитали родители и тренер, уважаю всех.

Но теперь необходимо, чтобы россияне сплочились и пошли против Владимира Путина, помогли остановить войну, где везде убивают. Думаю, необходимо срочно ввести все максимальные санкции по всем направлениям для России, и, возможно, только тогда откроются слепые и зомбированные глаза, завершится война, прекратится кровопролитие", - сказал Ковтун в комментарии Суспільне Спорт.

На прошлой неделе Ковтун завоевал три медали на этапе Кубка мира в Дохе. 18-летний украинец выиграл "золото" в упражнениях на брусьях, "серебро" в вольных упражнениях и "бронзу" в упражнениях на перекладине.

В свою очередь, российский гимнаст Иван Куляк отметился позорным поступком, выйдя на пьедестал почета с символом российских оккупантов. После этого против него было открыто дисциплинарное дело.

Отметим, что эти соревнования стали последними для представителей России и Беларуси. Начиная со следующего этапа, они будут отстранены из-за вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал почета вместе с российскими спортсменками.

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