Российский олимпийский чемпион по гимнастике принял участие в параде "победобесия" в Москве

Российский олимпийский чемпион по гимнастике принял участие в параде "победобесия" в Москве

Олимпийский чемпион 2020 гимнаст Никита Нагорный принял непосредственное участие в параде к 9 мая на Красной площади.

Российский гимнаст во главе так называемой "Юнармии" промаршировал перед президентом страны-агрессора Владимиром Путиным во время парада к 9 мая в Москве.

Нагорного представили в качестве начальника главного штаба "Юнармии" - детско-юношеского военно-патриотического движения, созданного по инициативе Минобороны России и поддержанного Путиным.

Скриншот по трансляции

Отметим, что кроме Нагорного участие в параде 9 мая должен был принять российский шахматист Сергей Карякин, против которого в нашей стране возбуждено уголовное дело за поддержку военного вторжения РФ в Украину.

А вот в другой акции "Бессмертный полк" примут участие и другие российские спортсмены, среди которых фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что на стадионе оккупированной Новой Каховки коллаборанты провели турнир в честь дня "победобесия".

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