Российский олимпийский чемпион по плаванию нарушил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Российский олимпийский чемпион по плаванию нарушил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Пловец Евгений Рылов, отстраненный Международной федерацией плавания (FINA) на 9 месяцев, принял участие в чемпионате России.

На прошлой неделе Международная федерация плавания (FINA) приняла решение запретить Рылову выступать на любых соревнованиях под своей эгидой в течение 9 месяцев из-за участия в пропагандистском концерте-митинге, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма, а также в поддержку войны РФ против Украины.

Пропагандистское мероприятие состоялось 18 марта на московском стадионе "Лужники".

Однако двукратный олимпийский чемпион пренебрег полученным "баном" и принял участие в чемпионате России по плаванию в Казани. Об этом представители FINA сообщили в комментарии SwimSwam.

В Международной федерации плавания уже отреагировали на нарушение россиянина и начали расследование.

"FINA известно, что Рылов принимал участие в чемпионате России, и она приступила к внутренней проверке, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут объявлены", - говорится в заявлении федерации.

Рылов - 4-кратный призер Олимпийских игр. В Токио он завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Пловец также имеет звание сержанта полиции.

Напомним, кроме отстранения, 25-летний Рылов потерял спонсора из-за поддержки войны в Украине. Ранее без спонсора остался трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, также принявший участие в пропагандистском мероприятии.

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