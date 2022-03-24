Российский олимпийский чемпион потерял еще одного спонсора из-за участия в путинском митинге в "Лужниках"

Российский олимпийский чемпион потерял еще одного спонсора из-за участия в путинском митинге в "Лужниках"

Немецкая компания отказалась сотрудничать со спортсменом, поддержавшим вооруженную агрессию РФ против Украины.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов лишился еще одного спонсора - немецкого бренда перчаток Kinetixx.

Как сообщает норвежское издание VG, немецкая компания шокирована тем, что российский лыжник принял участие в пропагандистском концерте-митинге, который состоялся 18 марта на московском стадионе "Лужники". Мероприятие было посвящено восьмой годовщине аннексии Крыма, а также в поддержку войны РФ против Украины.

После этого Kinetixx решил в одностороннем порядке расторгнуть контракты со всеми российскими спортсменами. В компании сообщили, что не будут работать и с белорусскими спортсменами.

Маркетинговый директор Kinetixx Гельмут Ганус прокомментировал участие Большунова в путинском митинге.

"Это безумие и идиотизм. У меня просто нет слов. Это абсолютно неприемлемо. Мы полностью отказываемся от сотрудничества с ним. Будем ли сотрудничать в будущем? Не думаю" - сказал Ганус.

Отметим, что Kinetixx - не первый спонсор, разорвавший контракт с Большуновым после вторжения России в Украину. От сотрудничества с российскими лыжниками также отказались французский производитель лыжной экипировки Rossignol и норвежская компания смазочных материалов Swix.

Ранее сообщалось, что российский пловец будет наказан за участие в путинском митинге в "Лужниках".

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