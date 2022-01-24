Российский шахматист отказался играть в защитной маске от коронавируса и получил техническое поражение

Российский шахматист отказался играть в защитной маске от коронавируса и получил техническое поражение

Данил Дубов спровоцировал скандал на турнире в Нидерландах.

Российский гроссмейстер Данило Дубов отказался надеть защитную маску от COVID-19, чтобы сыграть на турнире Tata Steel Chess в Уэйк-ан-Зее в Нидерландах.

Как сообщает официальный сайт турнира, организаторы соревнований попросили 25-летнего Дубова одеть маску на матч 7-го тура против Аниша Гири, поскольку в ближайшем окружении россиянина был обнаружен коронавирус.

Однако Дубов принципиально отказался сделать это и не явился на матч. В результате российскому гроссмейстеру было засчитано техническое поражение. А вот его нидерландский соперник пришел в маске на так и не состоявшуюся игру.

Отмечается, что сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого будет известен позже.

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