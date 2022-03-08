Российский телеканал подверг цензуре логотип Бундеслиги из-за их поддержки Украине

Теперь немцы размышляют над расторжением контракта.
В России продолжают пробивать информационное дно относительно вторжения в Украину.
Так, по информации Sport 1, российский телеканал "Матч ТВ" перед 25-м туром Бундеслиги решил изменить их логотип.
Все дело в том, что руководство Бундеслиги решило перекрасить логотип Немецкой футбольной лиги (DFL) цветом украинского флага в знак солидарности с Украиной. На "Матч ТВ" логотип показали в традиционных красно-черных цветах.
DFL откровенно возмущена нарушением указаний. Представители Немецкой футбольной лиги увидели разницу в картинке и расценили это как цензуру.
Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне:
Wir helfen. Gemeinsam für die Ukraine. #GemeinsamFürDieUkraine Wenn Sie auch helfen wollen: https://t.co/VrvIx0C4aE pic.twitter.com/KpFjfDrTqH-- BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 7, 2022
Если российский транслятор не согласится в дальнейшем передавать картинку без изменений, то Бундеслига всерьез задумается о прекращении вещания в стране-оккупанте. Кроме того, Немецкая футбольная лига также пожертвует 1 млн евро, полученных за контракт с "Матч ТВ", на гуманитарную помощь Украине.
Ранее об уходе с российского рынка футбольных трансляций задумались во Франции и Англии.