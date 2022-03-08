Российский телеканал подверг цензуре логотип Бундеслиги из-за их поддержки Украине

Теперь немцы размышляют над расторжением контракта.

В России продолжают пробивать информационное дно относительно вторжения в Украину.

Так, по информации Sport 1, российский телеканал "Матч ТВ" перед 25-м туром Бундеслиги решил изменить их логотип.

Все дело в том, что руководство Бундеслиги решило перекрасить логотип Немецкой футбольной лиги (DFL) цветом украинского флага в знак солидарности с Украиной. На "Матч ТВ" логотип показали в традиционных красно-черных цветах.

DFL откровенно возмущена нарушением указаний. Представители Немецкой футбольной лиги увидели разницу в картинке и расценили это как цензуру.

Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне:

Если российский транслятор не согласится в дальнейшем передавать картинку без изменений, то Бундеслига всерьез задумается о прекращении вещания в стране-оккупанте. Кроме того, Немецкая футбольная лига также пожертвует 1 млн евро, полученных за контракт с "Матч ТВ", на гуманитарную помощь Украине.

Ранее об уходе с российского рынка футбольных трансляций задумались во Франции и Англии.