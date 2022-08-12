Российский теннисист нанес себе травмы ракеткой и избил банан во время матча

Теннисист из страны-агрессора Андрей Рублев, похоже, не умеет контролировать эмоции, если что-то на корте выходит не так.

24-летний россиянин в поединке 1/16 финала Canadian Open против представителя Великобритании Дэни Эванса прибег к странным поступкам.

Так, во время одной из пауз он решил побить по ракетке, так, будто она виновата в его неудачной игре. Кончилось все тем, что он сбил себе косточки на руках до крови. Более того, на этом Рублев решил не останавливаться. Россиянин также избил еще и банан, который тоже ему чем-то помешал.

Отметим, что подобные действия не помогли россиянину и он все же потерпел поражение от британца со счетом 4:6, 4:6.

Рублев до этого матча был на восьмом месте в рейтинге ATP, а Эванс – на 39-м.

Добавим, это не в первый раз, когда Рублев проявляет такую злость на корте. В ноябре 2021 года он отличился и на турнире в Париже, когда сломал о себе ракетку, за что получил штраф от судьи. Тогда тот матч он тоже проиграл.

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