Российский теннисист пожаловался на фанатов с флагом Украины во время матча Australian Open: подробности

Спортсмен из страны-агрессора утверждал, что в его адрес якобы говорили плохие слова.

Первая ракетка России и шестой номер мирового рейтинга Андрей Рублев во время матча второго круга Australian Open-2023 пожаловался на поведение болельщиков с флагом Украины.

Во втором сете поединка против финна Эмиля Руусувори россиянин подошел к судье на вышке и выразил свое недовольство болельщиками, развернувшими на трибунах сине-желтый флаг с трезубцем.

Фото: Associated Press

В то же время жалоба Рублева была связана не с присутствием на его матче украинского флага, а с оскорбительными словами, которые якобы говорили эти фанаты в его адрес.

"Я сразу сказал рефери, что дело не в флаге, они могут вывесить любой флаг, я полностью понимаю ситуацию. Дело больше в том, что они начали говорить мне плохие слова. Я сказал арбитру: "Дело не в флаге, но, пожалуйста, вы можете сказать им хотя бы не говорить плохие слова, когда идет смена сторон", – прокомментировал ситуацию Рублев.

andrey literally kindest persona w know, worthy of our admiration pic.twitter.com/QeQ9st1QVE — silva (@catfishfaced) January 19, 2023

Матч завершился победой россиянина со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. В третьем раунде он встретится с британцем Дэниелом Эвансом.

Отметим, что организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

Напомним, на матче первого круга Australian Open-2023 между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой произошел скандал. Группа болельщиков пришла на поединок с флагом РФ и лицом кремлевского диктатора Владимира Путина на футболке. В ответ на позорную затею организаторы турнира официально запретили приносить на игры флаги стран-агрессоров.

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