Российский тренер подал в суд на Facebook: его блокируют из-за фамилии созвучной с оскорбительным названием украинцев

45-летний специалист столкнулся с серьезной проблемой.
Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов сообщил, что он подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии, которая созвучна с оскорбительным названием украинцев.
"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram.
Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - цитирует Хохлова Octagon.
Иск 45-летний тренер подал в Солнцевский районный суд Москвы. Он требует от соцсети отменить его блокировку и выплатить компенсацию за моральный ущерб.
- Хохлов - экс-футболист сборной России. В ее составе сыграл 53 матча.
- В качестве тренера он тренировал также "Кубань" и московское "Динамо".