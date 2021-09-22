Российский тренер подал в суд на Facebook: его блокируют из-за фамилии созвучной с оскорбительным названием украинцев

Российский тренер подал в суд на Facebook: его блокируют из-за фамилии созвучной с оскорбительным названием украинцев

45-летний специалист столкнулся с серьезной проблемой.

Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов сообщил, что он подал в суд на Facebook из-за блокировки его фамилии, которая созвучна с оскорбительным названием украинцев.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram.

Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - цитирует Хохлова Octagon.

Иск 45-летний тренер подал в Солнцевский районный суд Москвы. Он требует от соцсети отменить его блокировку и выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Хохлов - экс-футболист сборной России. В ее составе сыграл 53 матча.

В качестве тренера он тренировал также "Кубань" и московское "Динамо".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку