Российского баскетболиста арестовали во Франции по подозрению в хакерстве

Даниил Касаткин / © basket.com.ua

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Российский баскетболист Даниил Касаткин арестован во Франции по запросу США по подозрению в участии в хакерской группировке.

Об этом пишет Tribuna.com, ссылаясь на издание Le Monde.

Касаткин, до недавнего времени игравший за московскую команду MBA-MAI, был задержан 21 июня в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль, когда он прибыл во Францию вместе со своей невестой.

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Россиянина подозревают в участии в хакерской группировке, которая совершала атаки с использованием программ-вымогателей. Об этом стало известно в среду, 8 июля, во время слушания в Париже, где было принято решение о продлении содержания россиянина под стражей. Сам спортсмен отрицает обвинения.

Хакерская сеть, к которой, по подозрению, принадлежал баскетболист, совершила атаки на около 900 компаний, в том числе на два федеральных учреждения США, в период с 2020 по 2022 год. Ущерб официально не разглашается.

26-летний Касаткин находится под экстрадиционным арестом с 23 июня. Его обвиняют в "заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества" и "заговоре касательно компьютерного мошенничества". Американская сторона считает, что она могла участвовать в переговорах о выкупе от имени хакеров, но сам Касаткин это категорически отрицает.

Его адвокат, Фредерик Бело, заявил журналистам, что Касаткин "вообще не разбирается в ИТ", не способен даже установить приложение на компьютер, и, вероятно, приобрел бывший компьютер, который уже был сломан или который ему специально продали для прикрытия чужих преступлений.

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Защита просила об освобождении под судебный надзор с внесением залога, ссылаясь на вред для физической формы спортсмена, в частности на потерю мышечной массы. По словам адвоката, в тюрьме у него нет ни стула, ни доступа к спортзалу или площадке.

Сам Касаткин заявил, что чувствует себя в опасности в условиях заключения из-за войны между Россией и Украиной, и что его вес уже снизился с 95 до 89 кг.

3 июля клуб MBA объявил об уходе Касаткина после четырех сезонов, 172 матчей и двух бронзовых медалей Кубка России. Также он выступал за молодежные сборные России на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что украинского баскетболиста выбрали на драфте НБА.

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