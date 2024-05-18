Российского боксера жестко отправили в нокдаун в андеркарде боя Усик – Фьюри (видео)

Сергей Ковалев из государства-террориста потерпел сокрушительное поражение от шведа Робина Сафара.
Российский боксер тяжелого веса Сергей Ковалев проиграл шведу Робину Сафару в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Десятираундовый поединок завершился победой шведского боксера единогласным решением судей – 97-92, 99-90, 95-94.
Отметим, что за 7 секунд до конца боя Сафар мощным ударом в лицо отправил соперника из государства-террориста в нокдаун. Ковалев сумел подняться на ноги, но результат поединка уже был предопределен – уверена победа шведа по очкам.
Nice knockdown in the final round‼️‼️— Danny (@dantheboxingman) 18 мая, 2024
#Boxing #FuryUsyk
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Ранее сообщалось, что украинский боксер Даниэль Лапин в первом раунде нокаутировал португальца Октавиу Пудивитра в андеркарде боя Усик – Фьюри и завоевал вакантный титул WBA Intercontinental в полутяжелом весе.
Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая по киевскому времени.
Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.
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