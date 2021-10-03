Российского бойца жутким ударом вырубили на турнире ММА: видео эффектного нокаута

Немец Рамон Эмилио Мартинес досрочно победил россиянина Александра Белова.

Немецкий боец Рамон Эмилио Мартинес зрелищно нокаутировал россиянина Александра Белова на турнире Gorilla MMA Series-41.

Вечер смешанных единоборств состоялся в Германии. Хозяин октагона расправился со своим гостем в третьем раунде. Прямым ударом Мартинес мощно попал в голову Белову, после чего тот моментально рухнул на канвас.

Мартинес быстро отправился добивать противника, но это уже оказалось лишним. Рефери остановил поединок и присудил представителю Германии победу нокаутом.

Ramon Emilio Martinez knocks out Alexander Belov early in R3 at # MMASERIES41 pic.twitter.com/Qq4KHh3xCE — Will (@ChillemDafoe) October 2, 2021

Мартинес выиграл 12-й бой в своей карьере, также на его счету восемь поражений.

Для Белова это поражение стало пятым в ММА при двух победах.

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