Российского бойца приговорили к 6 месяцам тюрьмы за нападение в отеле на экс-чемпиона UFC

Усман Нурмагомедов / facebook.com/UsmanNmgdv

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Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Усмана Нурмагомедова, который с группой мужчин подло напал в отеле Абу-Даби на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили, приговорили к 6 месяцам заключения.

Об этом сообщает Interpress News.

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Нурмагомедов и члены его группы были приговорены к шести месяцам тюрьмы, штрафу в размере 300 000 дирхамов (81 688 долларов), а также депортации из ОАЭ после отбытия наказания.

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По информации Sportall.ge, Двалишвили и 21-летнего грузинского борца Сабу Лазишвили обязали заплатить штрафы в размере 50 000 дирхамов (13 615 долларов) каждого — за распространение видеозаписи, на которой зафиксирован этот инцидент.

Штрафы, наложенные на Мераба и Сабу, оплатит организация Real American Freestyle (RAF), на мероприятии которой в Абу-Даби присутствовали спортсмены.

11 ноября Нурмагомедов с группой мужчин со спины напал на Двалишвили, который в этот момент в холле отеля давал интервью организаторам соревнований, и его приятеля. После инцидента грузинский боец выложил видео с окровавленным лицом, пристыдив россиянина и его товарищей, которые вместо честного поединка целой комапанией напали на него сзади.

В январе 2025 года Двалишвили единогласным решением судей победил Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311, защитив чемпионский пояс в легчайшем весе. После этого отношения между грузинским спортсменом и представителями семьи Нурмагомедовых оставались напряженными.

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Напомним, что Двалишвили неоднократно публично поддерживал Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

В частности, после победы над россиянином Петром Яном на UFC Fight Night 221 грузинский боец в октагоне выступил с мощной речью, в которой призвал остановить войну РФ против Украины.

"Благодарю всех грузин, которые приехали сюда. Нас только пять миллионов, но мы сильные. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. ! Я против войны", — заявил Двалишвили.

Перед поединком Мераб высказался о причинах вражды с российским соперником.

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"У меня есть много причин для вражды с Яном. Во-первых, этот поединок — не просто бой. Для меня это личное. Он из России, я из Грузии. Все мы знаем, что россияне делают сейчас в Украине и что они сделали в Грузии. Россия — не демократическое государство. Я знаю, что хочу победить ради моего народа. Меня очень сильно поддерживают в моей стране и Украине", — сказал Двалишвили.

Ранее сообщалось, что украинский боец Ярослав Амосов проведет мегафайт против звезды UFC.

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