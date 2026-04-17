Российского бойца UFC выгнали из американского самолета: подробности скандала

Арман Царукян / instagram.com/arm_011

Российского бойца UFC Армана Царукяна сняли с рейса авиакомпании American Airlines во время перелета в Филадельфию (США), куда он направлялся на борцовский турнир Real American Freestyle 8.

Об инциденте сообщил блоггер Адам Зубайраев, отметив, что ситуация возникла из-за нарушения правил на борту самолета.

По его словам, во время подготовки к взлету один из членов команды Царукяна пользовался телефоном, а другой открыл столик, что противоречит требованиям безопасности. Из-за этого не только самого Армана, но и двух его товарищей попросили покинуть самолет.

Таким образом, Царукян был вынужден в срочном порядке брать в аренду частный самолет, чтобы вовремя добраться до места назначения. В ночь на 19 апреля Арман должен провести борцовский поединок с легендарным американцем Юраем Фейбером в рамках турнира RAF.

29-летний Царукян имеет в своем послужном списке 23 победы, из которых 15 одержаны досрочно, а также три поражения.

Отметим, что российские звезды ММА далеко не в первый раз нарушают правила безопасности на борту самолетов. Так, в январе прошлого года бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса Лас-Вегас — Лос-Анджелес после конфликта с бортпроводницей.

