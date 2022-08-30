Российского экс-чемпиона мира по спортивной ходьбе повторно отстранили из-за допинга

Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе россиянин Александр Иванов во второй раз в карьере отстранен в связи с нарушением антидопинговых правил.

В марте 2019 года Иванов "поймался" на допинге и был отстранен на два года. Его результаты с лета 2012-го до лета 2014 года аннулировали, россиянина лишили "золота" чемпионата мира, а также серебряных наград континентального первенства и юношеского ЧМ-2012.

Теперь же Athletics Intergrity Unit (AIU) - орган, отвечающий за допинг-контроль в мировой легкой атлетике, во второй раз наказал российского спортсмена двухлетним "баном". Причиной стала допинг-проба 29-летнего Иванова из московской лаборатории, содержащая запрещенные вещества - гормоны и метаболические модуляторы.

Все результаты российского легкоатлета с мая 2012 года по 25 августа 2022 года будут аннулированы, он потеряет награды, титулы и призовые деньги, заработанные в течение этого периода.

Кроме того, виновным в нарушении антидопинговых правил был признан еще один представитель страны-агрессора в спортивной ходьбе Игорь Ерохин. В AIU определили, что запрещенные вещества содержала допинг-проба Ерохина с мая 2012 года. Поскольку раньше он был пожизненно отстранен, то на 36-летнего россиянина решили не налагать дополнительные санкции.

Читайте также:

Результаты олимпийской чемпионки-2004 и еще двух российских легкоатлетов аннулировали из-за допинга

У России отобрали "золото" чемпионата мира-2014 по гребле и отдали Украине: известна причина

Потеряли медали из-за допинга: гребцов страны-агрессора дисквалифицировали на четыре года