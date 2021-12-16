Российского легкоатлета-чемпиона дисквалифицировали на три года за употребление допинга

Российского легкоатлета-чемпиона дисквалифицировали на три года за употребление допинга

Отстранение отсчитывается с 29 октября 2021 года.

Российский легкоатлет Алексей Дорофеев дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен наказан за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации легкоатлета исчисляется с 29 октября 2021 года.

Дорофеев является чемпионом России среди юниоров в беге на 5000 м. Он побеждал на соревнованиях в Саранске в 2016 году.

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