Российского олигарха и друга Путина избрали главой Международной федерации фехтования: реакция Харлан

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала избрание российского олигарха Алишера Усманова президентом Международной федерации фехтования (FIE).

Украинская саблистка опубликовала Instagram-сторис, где жестко раскритиковала решение Конгресса FIE.

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"Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в "эту игру".

120 федераций… Это много. Итак. Большое разочарование. Больше нет слов", – написала Харлан.

Выборы главы организации состоялись 30 ноября в Ташкенте. В голосовании Усманов получил 120 голосов. Его соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг – 26.

Ранее Усманов уже возглавлял Международную федерацию фехтования с 2008 по 2022 год, когда ушел с поста президента FIE после того, как Европейский Союз наложил на него санкции.

Решение применить к нему санкции было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Напомним, Харлан на Олимпиаде-2024 в Париже завоевала две медали: командное "золото" и "бронзу" в личном первенстве. Теперь в активе Ольги шесть олимпийских наград. Она стала абсолютной рекордсменкой Украины по выигранным медалям на Олимпиадах.

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