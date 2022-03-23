Российского пловца накажут за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Российского пловца накажут за участие в путинском митинге в "Лужниках"

Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против Рылова.

Российский олимпийский чемпион Евгений Рылов рискует быть наказан за участие в пропагандистском концерте-митинге, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, а также в поддержку войны РФ против Украины.

Дисциплинарная комиссия международной федерации плавания (FINA) возбудила дело о нарушении Рыловым правил организации из-за участия в провоенном митинге, сообщается на официальном сайте организации.

Исполнительный комитет FINA требует ускорить рассмотрение дела.

Также организация отстранила русских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Напомним, что в этом митинге также участвовал российский гимнаст Иван Куляк. 20-летний гимнаст появился с чужой олимпийской медалью Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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