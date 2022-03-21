Российского шахматиста дисквалифицировали на полгода за поддержку путинского вторжения в Украину

Российского шахматиста дисквалифицировали на полгода за поддержку путинского вторжения в Украину

Сергей Карякин получил наказание за солидарность с агрессивной политикой своей страны.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила на 6 месяцев от соревнований под эгидой организации российского гроссмейстера Сергея Карякина, публично поддержавшего военное вторжение РФ в Украину.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

27 февраля Карякин опубликовал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором одобрил развязанную российской армией войну на территории Украины.

"Я внимательно слежу за спецоперацией на землях, где прошло мое детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники. В течение долгих восьми лет мы с надеждой ждали спасения от бесчисленных обстрелов, непрерывного геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима. Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального русского народа, устранения угроз и установления мира", - написал Карякин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ отстранила сборные РФ и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. В то же время шахматисты из обеих стран смогут участвовать в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ.

Также ФИДЕ расторгла контракты со спонсорами из России и Беларуси.

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