Российского тренера дисквалифицировали на два года за демарш в чемпионате Казахстана

Российского тренера дисквалифицировали на два года за демарш в чемпионате Казахстана

Подопечные Андрея Тихонова на короткое время покинули поле, выразив протест против судейства.

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) на два года дисквалифицировал главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова после скандала в матче 25-го тура чемпионата страны с "Кайратом".

Яу сообщает KFF.kz, в конце первого тайма поединка футболисты "Астаны" самовольно ушли с поля в знак несогласия с судейскими решениями. Через несколько минут подопечные Тихонова вернулись и встреча продолжилась. В результате "Астана" потерпела поражение - 0:1 .

По словам Тихонова, решение покинуть поле футболисты приняли без его ведома. Тренер может оспорить дисквалификацию, срок которой начался с 25 октября 2021 года.

Тихонов возглавляет "Астану" с октября прошлого года.

Под его руководством клуб идет на 2-м месте в чемпионате Казахстана, набрав 56 очков после 25 туров.

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