Российскому гимнасту, дисквалифицировавшему по букве "Z" на форме, частично удовлетворили апелляцию

Апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел на церемонию награждения с буквой "Z" на груди, частично удовлетворили.

Апелляционный суд Фонда гимнастической этики рассмотрел апелляцию скандального российского гимнаста Ивана Куляка, который был на год дисквалифицирован FIG за свой гнусный поступок на этапе Кубка мира в Дохе.

Как сообщает Inside the Games, суд частично удовлетворил апелляцию россиянина.

Устранение Куляка от соревнований остается в силе, однако теперь его продолжительность не зависит от дисквалификации российских спортсменов, введенной FIG.

Таким образом, его устранение не может быть продолжено, если россиян не допустят на международные соревнования с 17 мая следующего года.

Напомним, что Куляк был наказан за то, что пришел на церемонию награждения с буквой "Z" на форме – символом вторжения войск РФ в Украину.

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