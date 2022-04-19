Российскому каналу запретили транслировать финал Кубка Франции: в стране-агрессоре закатили истерику

Европейский футбол продолжает исчезать с телевидения оккупантов.

Финальный матч Кубка Франции между "Ниццой" и "Нантом" не покажут в России. Правообладатель запретил показ поединка на территории страны-агрессора, развязавшей войну против Украины.

"Грустной" новостью поделился заместитель генерального продюсера пропагандистского спортивного телеканала "Матч ТВ" Василий Конов в своем Telegram-канале.

"Наши зарубежные коллеги в очередной раз без объяснения причин и не имея на это юридических оснований, сообщили об ограничении сервисов: с сегодняшнего дня SNTV останавливает доступ к своему новостному сервису (хайлайты и видео для выпусков новостей).

Из Франции поступило сообщение о Кубке Франции и приостановке прав, то есть финал, который был в плане на 7 мая, в эфире "Матч ТВ" вы не увидите", - написал Конов.

Ранее контракты на трансляцию матчей в России разорвали английская Премьер-лига (АПЛ) и французская Лига 1.

Напомним, российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры из трансляций европейских матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину. Также недавно в РФ уже в третий раз прервали трансляцию матча Бундеслиги, поскольку в эфир попадали кадры с баннерами в поддержку Украины и против войны.

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