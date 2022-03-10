"Российскому обществу промыли мозги, Путин - террорист": Беленюк - о лжи пропагандистов РФ

Жан рассказал иностранным журналистам, как агрессору удается манипулировать своими людьми.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался о российских СМП (средствах массовой пропаганды - прим.), которые всячески поддерживают развязанную президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войну на украинской территории.

"Очень сложно, потому что действительно чувствуется, что российскому обществу промыли мозги. Независимо от того, сколько доказательств они видят, они интерпретируют их по-своему. Они говорят о том, что украинцы сами убивают людей или разрушают инфраструктуру только на зло россиянам. И их так трудно убедить в обратном.

Я вижу две реакции спортсменов из России. Первая - молчание. Вторая - поддержка убийц и убийств, политики Путина, разорения наших городов в Украине. Это было поистине разочарованием, потому что это исходит от элитных спортсменов, чемпионов мира и олимпийцев.

Российская пропаганда пытается сказать, что в Украине люди расисты, а чернокожих в стране травят и издеваются. Но я должен вам сказать - и я считаю, что имею на это право - это неправда. Я действительно хороший пример тому. Я депутат парламента, мне удалось осуществить все мои мечты.

К сожалению, небо над Украиной не закрыли, потому что все боятся третьей мировой войны. Путин - террорист, пытающийся запугать остальной мир ядерным оружием. И мы понимаем это. Но Украина является последним постом, защищающим Европу, демократию и демократическую независимость европейских государств.

И если сейчас Путина не остановить, что будет дальше? А если он хочет страны Балтии, он говорит, что исторически они принадлежат Советскому Союзу и Российской империи? Что потом?

Когда я готовился к Олимпиаде, думал, что это было самое тяжелое время в моей жизни, потому что мне пришлось совмещать работу в парламенте с подготовкой к Токио. Но эти дни - гораздо более серьезное испытание с точки зрения важности и ответственности.

Тем не менее, мы готовы на 100%. И делается все, чтобы Киев подготовить к возможному нападению, чтобы он выжил. Потому что это наш город - и наша страна", - сказал Беленюк в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее сообщалось, что Беленюк пристыдил российских спортсменов, показав разбомбленный "Авангард".

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